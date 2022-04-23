Донецк, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 175 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 12 домостроений в Петровском районе Донецка, Ясиноватой, Луганском, Горловке (поселок Зайцево).