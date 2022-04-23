Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Возможные меры для того, чтобы снизить доходы России от нефтяных поставок в Европу, рассматривают в данный момент США и Евросоюз. Об этом 22 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным последних, переговоры Вашингтона и Брюсселя преследуют целью поиск того, как «нанести как можно более сильный удар» по российским доходам. При этом в качестве одного из таких шагов рассматривается полный отказ от нефти из России, однако в американской администрации боятся, что это приведет к «к взлету цен на нефть и росту доходов Кремля».

Также отмечается, что, помимо указанного варианта, США и Евросоюз рассматривают вариант введения расчетного механизма, предназначенного, как предполагается, для «удержания выручки России» от экспорта нефти.

Кроме того, уточняется, что стороны также рассматривают вариант по установлению ценового порога на поставки российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что абонентские терминалы российской спутниковой группировки «Гонец» будут изготавливаться без использования иностранных комплектующих.