Воронеж, 23 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК России по Воронежской области доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве двух детей, возбуждённого по пп. «а», «в», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное группой лиц). Об этом 23 апреля сообщили в СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

По версии следствия, 22 апреля 2022 года в квартире дома, расположенного в селе Терновка Воронежской области, были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте 7 и 8 лет с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат.

Следователями в ходе осмотра места изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования, допрошены свидетели.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские, для установления точной причины смерти детей.

Глава ведомства поставил ход следствия на контроль в центральном аппарате СК России. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.