Москва, , 09:53 — REGNUM На главной сцене Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) в Москве 22 апреля состоялся благотворительный спектакль «Леди на день». Собранные средства направят на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Спектакль «Леди на день» Пресс-служба Минобороны РФ

«Все вырученные денежные средства от продажи билетов ЦАТРА направит на цели дополнительной материальной и социальной поддержки военнослужащих, принимающих и принимавших участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — уточняется в сообщении.

В 50-й постановке спектакля «Леди на день» заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Астрахана приняли участие Анастасия Стоцкая, народные артисты РФ Ольга Богданова, Артем Каминский.

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