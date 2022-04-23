Москва, 23 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Средний возраст зарегистрированных в России легковых автомобилей по состоянию на начало 2022 года составляет 14 лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Vladtime.ru Авторынок

Для моделей отечественного производства в российском автопарке средний возраст составляет 17,4 года. Для иностранных авто этот показатель ниже – 12,3 года (по состоянию на 1 января 2022 года).

Москва является субъектом России с самым новым автопарком – в столице средний возраст легкового авто составляет 10,4 года. Самый высокий показатель среднего возраста легкового автомобиля – 24,4 года – зафиксирован в Камчатском крае.

Среди иностранных моделей самыми возрастными в российском автопарке являются японские модели (14,8 года). Для авто из США этот показатель составляет 12,8 года.

Наименьший срок эксплуатации в среднем приходится на легковых автомобили корейских и китайских брендов. Средний возраст авто из этих стран составляет 9,1 года и 8,3 года соответственно.