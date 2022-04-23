Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 вылечился 41 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 23 апреля.

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В двух инфекционных стационарах, продолжающих работать в Элисте, лечение получают 53 ковид-пациента. Состояние троих человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Калмыкии выявили 50 995 носителей коронавируса, выздоровели 49 763 пациента. Справиться с COVID-19 не смогли 839 человек.