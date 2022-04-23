Москва, 23 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Временное ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части России продлено до 1 мая. Об этом 23 апреля сообщает Росавиация.

Mil.ru Самолет

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 3:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что имеются ввиду аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

При этом указывается, что российским авиаперевозчикам рекомендовано использовать альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователями СК России будет изучена информация о предложениях в адрес приезжих с Украины в Польшу дать ложные показания о происходящих событиях.