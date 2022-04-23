Гай, Оренбургская область, , 09:34 — REGNUM Руководство Гайского ГОКа не подтверждает информацию о взрыве на предприятии и о последующей эвакуации сотрудников. Об этом сообщили журналистам на предприятии.

Тела рабочих были найдены в 08:30 по местному времени 23 апреля при заезде на горизонт 1205 метра. Внешних повреждений на них нет. На месте работают горноспасатели. Причины и обстоятельства трагедии установит специально созданная комиссия.

Администрация ГОКа окажет правоохранительным и надзорным органам полное содействие. «Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и окажет им необходимую помощь», — отметили на комбинате.

Как сообщало ИА REGNUM, также после произошедшего прокуратура проводит проверку. А Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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