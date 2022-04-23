Исламабад, , 09:34 — REGNUM Комитет национальной безопасности Пакистана, заседание которого 22 апреля прошло под председательством нового премьер-министра страны Шахбаза Шарифа, не выявил убедительных свидетельств иностранного заговора против бывшего премьер-министра Имрана Хана. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы правительства.

Имран Хан World Economic Forum

В ходе заседания была обсуждена телеграмма, полученная из посольства Пакистана в Вашингтоне, и проанализированы выводы государственных органов безопасности. Собравшихся о своей дипломатической телеграмме, якобы содержащей угрозу правительству Имрана Хана от официальных лиц США, проинформировал бывший посол Пакистана в Вашингтоне Асад Маджид Хан.

пресс-служба премьер-министра Пакистана «Комитет национальной безопасности, изучив содержание сообщения, оценку и выводы, представленные органами безопасности, приходит к заключению, что никакого иностранного заговора не было».

Напомним, 10 апреля десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость») вышли на улицы, выражая свою поддержку политику, смещённому с должности в результате вынесения парламентом вотума недоверия. По словам Имрана Хана, смена власти в Пакистане была инициирована и поддержана США за проведение его правительством независимой внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший пакистанский премьер-министр и лидер партии «Техрик-и-Инсаф» Имран Хан потребовал незамедлительно провести в стране парламентские выборы.

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