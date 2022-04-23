Горно-Алтайск, 23 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. После обильных осадков наблюдается повышение уровня воды в реках на территории Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Паводок в Горном Алтае

В связи с этим спасатели опасаются достижения критических отметок уровня рек в Горно-Алтайске, а также в населенных пунктах Алферово, Кызыл-Озёк Майминского района.

К 22 апреля уровень воды в реке Улалушка составил 145 см (+90 см за 12 часов), в реке Майма — 297 см (+20 см).

«В случае обострения обстановки будут проводиться мероприятия по оповещению населения как в средствах массовой информации, так и с помощью специальных технических средств, а также мероприятия по оказанию помощи населению», — отметили в правительстве.