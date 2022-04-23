Чита, 23 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Антиковидные ограничения сохраняются в Забайкалье, их действие продлили до 22 мая включительно, сообщает 23 апреля пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующее постановление губернатора региона Александра Осипова.

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В министерстве экономического развития края уточнили, что, в частности, сохраняется соблюдение масочного режима во всех хозяйствующих субъектах, пунктах общественного питания, местах торговли и предоставления услуг. Также жители региона должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Обязательным правилом остается дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 апреля, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 812 (+55 за минувшие сутки).

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