Москва, , 09:30 — REGNUM Следователями СК России будет изучена информация о предложениях в адрес приезжих с Украины в Польшу дать ложные показания о происходящих событиях. Об этом 23 апреля сообщили в СК РФ.

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По имеющимся данным, к лицам, прибывающим в Польшу с территории Украины, поступают предложения обеспечить гарантированный транзит в другие страны ЕС в обмен на дачу ложных показаний. Для это необходимо сделать видеозапись, где будет изложена не соответствующая действительности информация о действиях военнослужащих ВС РФ, в частности, о якобы совершенных убийствах мирных жителей в городе Буче.

Следователи СК РФ в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях националистов проверят данную информацию и установят лиц, выступающих инициаторами указанных предложений. Их действиям будет дана правовая оценка.