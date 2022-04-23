Чита, 23 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 23 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 812 (+55 за минувшие сутки). Вместе с тем 164 441 пациент (+84 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Тяжелобольных насчитывается 25 (-2 за сутки), трое (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число жертв составляет уже 2662 человека (0 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 330 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 332 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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