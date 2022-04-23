Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на летнюю оздоровительную кампанию детей в 2022 году выделено более 460 млн рублей. Подготовка к летней оздоровительной кампании детей уже началась. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

MSchottlander1 В летнем лагере

Средства на летний отдых детей выделены из областного и городского бюджетов. По его словам, летняя оздоровительная кампания в 2022 году в Ростове-на-Дону охватит более 100 тыс. детей от 6 до 18 лет. По путёвкам городского департамента социальной защиты населения бесплатно отдохнут 4 тыс. юных горожан.

Родителям, которые приобретают путевки за свой счёт, выплатят компенсации.

В 83 летних лагерях с дневным пребыванием на базе школ отдохнут более 9 тыс. детей.