Лондон, , 09:27 — REGNUM Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины может достигнуть своих целей, противоречат «единому фронту» т. н. «Большой семерки» ведущих стран мира. Об этом 23 апреля сообщает газета The Financial Times.

По данным издания, такие заявления главы правительства Британии противоречат его же словам, сказанным несколько неделями ранее, когда он заявлял об уверенности в том, что Киев якобы «победит». При этом отмечается, что такие слова Джонсона идут вразрез с «единым фронтом» «Большой семерки».

При этом уточняется, что неназванный высокопоставленный чиновник из Европейского союза заявил газете, что такие слова британского премьер-министра «разозлят Киев» и назвал такие слова «нелепыми».

Отметим, накануне Борис Джонсон признал, что Россия может добиться своих целей в ходе спецоперации на Украине.