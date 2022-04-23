* «Азова" — запрещённая в России организация

Донецкая Народная Республика, , 09:27 — REGNUM На базе нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе нашли много националистической символики и литературы.

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«Когда лидеры «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заблокированные на «Азовстали», выкладывают ролики, где говорят, что они не нацисты, а просто патриоты, это звучит смешно, потому что ну тогда (им) надо было хотя бы избавиться от огромного количества пропагандистских материалов … на своих базах». Однако, «учитывая их огромное количество … мы понимаем, что сделать это было невозможно» — рассказал корреспондент РИА Новости.

В частности, на базе имеются наклейки с символикой White power, флагами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), цифрами «88», лозунгами на украинском языке.

База нацистов была разбита артиллерией РФ.