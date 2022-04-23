Пий-Хемский район, Тува, , 09:27 — REGNUM На территории девяти районов Тувы объявлен особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ландшафтный пожар в Туве ГУ МЧС по Туве

В большинстве муниципалитетов режим будет действовать до середины мая, в Пий-Хемском и Монгун-Тайгинском районах — до 30–31 мая.

В этот период гражданам запрещено посещение лесов, разведение костров и сжигание мусора, использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи с помощью открытого огня и так далее.

Нарушителям грозят штрафы в размере до 4 тыс. рублей для физических лиц, до 30 тыс. — для должностных лиц, и до 400 тыс. рублей для юрлиц.