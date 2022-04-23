Краснодар, , 09:21 — REGNUM Врачи больницы в Сочи сообщили в правоохранительные органы о том, что в медучреждение обратилась женщина с 9-месячной девочкой, имеющей заболевания, угрожающие ее жизни. Об этом 23 апреля сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Девочка поступила в больницу в состоянии истощения, ее мать при этом препятствовала оказанию помощи.

«Установлено, что до опасного состояния 9-месячную девочку довели родители, своим неисполнением обязанностей по воспитанию», — отмечается в сообщении ведомства.

В отношении матери возбуждено уголовное дело, решается вопрос о лишении прав на ребенка.

Девочка проходит лечение в больнице, ее жизни ничего не угрожает.