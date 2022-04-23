Улан-Удэ, 23 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Бурятию с рабочим визитом прибыл посол Республики Куба в России Хулио Гармендия Пенья. 22 апреля дипломат встретилась c главой республики Алексеем Цыденовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья на Мемориале Победы в Улан-Удэ

По словам главы региона, визит посла имеет особое значение в рамках происходящих событий.

«Куба — это образец силы воли, стремления к свободе и независимости, к сплоченности народа и силе духа народа. Которая уже многие десятилетия доказывает всему миру свою независимость, не поддаётся никакому давлению», — отметил он.

В связи с визитом посла в Улан-Удэ открылась выставка «О, Гавана! Транзит…». Хулио Гармендия Пенья выразил надежду, что побывав на выставке, жители Бурятии будут лучше понимать и представлять себе, что такое Куба.