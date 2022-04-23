Москва, , 09:16 — REGNUM Не менее двух групп общей численностью порядка 20 человек из числа специалистов по диверсиям и партизанской войне Особой воздушной службы Британии (Special Air Service — SAS) были заброшены в расположение авиабригады армейской авиации ВСУ в Львовской области. Об этом 23 апреля рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от источников в ВСУ.

Британский спецназ SAS Kentucky National Guard

«По информации, поступившей от источников в ВСУ, в населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих», — приводит его слова РИА Новости.

Также сотрудник силовых структур РФ отметил, что состав одной группы составляет порядка 8-10 человек и подчеркнул, что это специалисты по диверсионной и партизанской деятельности, а также по вербовке и подготовке агентуры для работы на враждебной территории.

Кроме того, он указал, что сотрудники SAS являются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире по организации государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, а также по вербовке агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, и подготовке терактов.

«Это не обычный спецназ, это интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные — профильные специалисты», — добавил сотрудник российских силовых структур.

При этом он пояснил, что специалисты SAS в зоне военных действий наиболее часто ведут работу под прикрытием медицинских работников «Белых касок» и других гуманитарных организаций.

«С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории», — уточнил сотрудник силовых структур России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.