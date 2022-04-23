Гай, Оренбургская область, 23 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих сотрудников Гайского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Sledcom.ru Следственный комитет

Его завели по ч. 3 ст. 216 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности при ведении работ, которое повлекло смерть двух и более человек. Сотрудники СКР работают на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочие погибли утром 23 апреля. Трагедия произошла в шахте в районе 08:50 по местному времени (06:50 мск).