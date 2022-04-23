Донецк, , 09:09 — REGNUM За минувшие сутки, с 09:00 22 апреля до 09:00 23 апреля, на территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 14 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВСУ. Об этом 23 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Всего за указанный период на всей территории ДНР медицинская помощь оказана 15 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки, с 08:00 22 апреля до 08:00 23 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 579 человек, включая 77 детей.

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