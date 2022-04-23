Москва, , 09:08 — REGNUM Абонентские терминалы российской спутниковой группировки «Гонец» будут изготавливаться без использования иностранных комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутниковая система «Гонец» Павел Щегольков

Проблема замещения импортных компонентов была проработана на встрече руководителей компании «Гонец» и Омского научно-исследовательского института приборостроения (ОНИИП). Представители ОНИИП заявили о готовности к созданию абонентских терминалов и антенно-фидерных устройств для спутниковой системы связи. Первым проектом станет сборка корпуса судовой станции «Гонец».

«Использование в перспективных спутниковых устройствах исключительно отечественной элементной базы обеспечит надёжный технологический суверенитет за счёт полной независимости от зарубежных поставок радиоэлектронных комплектующих», — подчеркнул генеральный директор компании «Гонец» Павел Черенков.

Разработанная по заказу Роскосмоса система связи «Гонец» работает на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Эта система позволяет обеспечивать связью удалённые регионы, находящиеся вне покрытия сетей GSM.

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