Донецк, 23 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Опытное — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево и Горловку.