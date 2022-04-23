Москва, , 09:05 — REGNUM Укрепленный район украинских нацистов, расположенный в средней школе в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области, нашли и уничтожили военные Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области российскими военнослужащими был обнаружен и уничтожен укрепленный район, который занимали украинские националистические подразделения», — рассказали в военном ведомстве РФ.

Также уточняется, что киевские боевики использовали кирпичное здание местной средней школы, которое находится в непосредственной близости от жилых домов, как опорный пункт.

Кроме того, отмечается, что около укрепрайона киевских боевиков были обнаружены окопы, траншеи, огневые точки и вооружение, во дворе школы осталась их сгоревшая техника, а в подвале были найдены места для отдыха, приготовления еды и взрывных устройств, а также медпункт.

«Десятки гранат и других взрывоопасных предметов с поражающими элементами из саморезов и гвоздей сначала обследовали российские военные инженеры, после чего они были вывезены и уничтожен», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 08:00 22 апреля до 08:00 23 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района были эвакуированы 579 человек, включая 77 детей.