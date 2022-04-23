Москва, , 09:03 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятники советским солдатам в Каунасе и Клайпедском районе. Об этом 23 апреля сообщили в СК РФ.

Следственный комитет Sledcom.ru

Согласно имеющимся данным, в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй испорчен краской памятник 16-й Литовской дивизии.

СК в рамках уголовного дела установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.