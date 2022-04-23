Тарбагатайский район, Бурятия, , 09:02 — REGNUM В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием поезда. Авария произошла около 8 часов утра 23 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

ДТП с поездом в Бурятии МВД Бурятии

Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля Toyota Corolla в селе Солонцы Тарбагатайского района выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарным поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, однако тормозной путь составил около 600 метров. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, в поезде пострадавших нет», — отметили в ведомстве.