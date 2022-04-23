Донецк, 23 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки, с 08:00 22 апреля до 08:00 23 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 579 человек, включая 77 детей. Об этом 23 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Флаг ДНР

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 23 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуирован 22 171 человек.

В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения.