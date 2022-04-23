Слюдянка, Иркутская область, , 08:59 — REGNUM СУ СК России по Иркутской области известило 23 апреля о вынесении приговора 58-летнему мужчине, убившему рыбака.

Убийства

По данным суда и следствия, 27 августа 2021 года несколько мужчин приехали на рыбалку на территорию охотничьих угодий «Дадогол», расположенную в лесном массиве в 20 км от д. Быстрая Слюдянского района. На следующее утро один из мужчин услышал выстрел в домике. Как выяснилось позже, 58-летний сторож застрелил рыбака, приехавшего из Иркутска. С целью сокрытия следов преступления тело 75-летнего погибшего и оружие подозреваемый сбросил в реку.

По горячим следам сотрудники полиции задержали мужчину. Следователям он пояснил, что преступление совершил на фоне злоупотребления алкоголем.

Накануне Слюдянский районный суд вынес приговор. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале феврале в Иркутской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве пожилой родственницы, страдавшей деменцией.

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