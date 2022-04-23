Вашингтон, 23 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. События на Украине не сплотили американцев вокруг Джо Байдена — рейтинг президента США лишь продолжает падать. На это обратили внимание в статье The Washington Times.

Gage Skidmore Джо Байден

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Отмечается, что каждый раз, когда перед США возникала стратегическая проблема, поддержка лидера страны росла, но с Байденом — все наоборот.

Издание объясняет его низкий рейтинг провалами политики в отношении Афганистана, Украины и РФ, а также инфляцией 8,5% и подорожанием энергоносителей.

Кроме того, отмечается, что свой вклад внесли и финансовые махинации его сына Хантера.