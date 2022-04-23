Гай, Оренбургская область, , 08:56 — REGNUM В Оренбуржье после трагедии на Гайском горно-обогатительном комбинате проводятся проверочные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

На место выехали первый зам. прокурора области Евгений Шейрер, а также Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов. В ходе проверки предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали произошедшему, и проконтролировать устранение последствий произошедшего.

В случае наличия оснований ведомство примет соответствующие меры. Также на контроле находятся ход и результаты проводимой доследственной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 апреля на предприятии погибли трое рабочих.

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