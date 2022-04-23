Москва, , 08:53 — REGNUM При пожаре на ракетном крейсере Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ «Москва» один член экипажа погиб и еще 27 числятся пропавшими без вести. Об этом 22 апреля сообщили в Минобороны России.

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отмечается, что из-за пожара, который произошел 13 апреля, крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса и попытки экипажа ликвидировать возгорание не увенчались успехом.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», — говорится в сообщении.

Также указывается, что остальных 396 членов экипажа удалось эвакуировать с корабля на другие корабли ЧФ в районе и доставить в Севастополь. При этом подчеркивается, что Минобороны России оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

Кроме того, подчёркивается, что большая часть офицеров, мичманов и матросов контрактной службы намерены продолжить службу на кораблях ЧФ.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что о пожаре и детонации боезапаса на флагмане ЧФ ВМФ России крейсере «Москва», вечером 14 апреля стало известно, что корабль затонул при буксировке.