Прага, , 08:52 — REGNUM Профсоюзы работников бюджетной сферы Чехии пригрозили правительству страны забастовкой против экономической политики, передает Česká televize.

Чехия Frisky007

Представители профсоюзных организаций утверждают, что правительство Петра Фиалы принимает недостаточно мер для борьбы с последствиями 13-процентной инфляции. Профсоюзы не исключают возможности всеобщей забастовки и блокады Праги.

«Наша цель — договориться, а не проводить всеобщую забастовку», — отметил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

Профсоюзам не нравится, что правительство настаивает на заморозке или незначительном увеличении зарплаты госслужащим при такой инфляции. Они требуют также повышения минимальной зарплаты.

Эксперты прогнозируют рост инфляции в Чехии к середине 2022 года до уровня в 15%, пишет ИА Красная Весна.