Южно-Сахалинск, 23 апреля 2022, 08:49 — REGNUM На Сахалине началась подготовка к проведению шествия «Бессмертного полка», которое 9 мая планируется провести во всех районах и крупных населённых пунктах островного региона. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Масштабные мероприятия планируется провести 9 мая во всех районах и крупных населённых пунктах Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске шествие «Бессмертного полка» планируется провести сразу после завершения военного парада, посвящённого 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Организатором шествия, в котором примут участие дети, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны «и, конечно же, неравнодушные жители и гости островного региона», является региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после двухлетнего ковидного перерыва готовятся к проведению шествия «Бессмертного полка».
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