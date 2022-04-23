Южно-Сахалинск, , 08:49 — REGNUM На Сахалине началась подготовка к проведению шествия «Бессмертного полка», которое 9 мая планируется провести во всех районах и крупных населённых пунктах островного региона. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Бессмертный полк на Сахалине Алексей Лукашевич © ИА REGNUM

Масштабные мероприятия планируется провести 9 мая во всех районах и крупных населённых пунктах Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске шествие «Бессмертного полка» планируется провести сразу после завершения военного парада, посвящённого 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

пресс-служба ВВО «Участники масштабного шествия пройдут с фотографиями ветеранов от площади Победы до мемориального комплекса Славы, а далее по Коммунистическому проспекту в парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, где продолжатся праздничные мероприятия».

Организатором шествия, в котором примут участие дети, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны «и, конечно же, неравнодушные жители и гости островного региона», является региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после двухлетнего ковидного перерыва готовятся к проведению шествия «Бессмертного полка».

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