Пермский край, 30 сентября, 2013, 10:24 — ИА Регнум. Правительство Пермского края утвердило на 2014 год новое бюджетное обязательство в размере 82,1 млн рублей. Эти средства будут направлены на проведение работ по установлению на местности границ муниципальных образований края. Планируется продолжить объединительные процессы в ряде территорий края.

Распоряжаться средствами будет краевое министерство по управлению имуществом и земельным отношениям. Работы должны быть закончены к 1 декабря 2014 года.