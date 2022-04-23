Донецк, , 08:47 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево и Горловку. Об этом 23 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:30 — н.п. Кодема — н.п. Зайцево южное: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм; ️08:30 — н.п. Шумы — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм.

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