23 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

То, что Джо Байден в завершении своей речи в Сиэтле вновь попытался поприветствовать кого-то невидимого, в очередной раз доказывает: Америкой управляет не президент США, — он лишь больная, немощная марионетка. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 09:09 — REGNUM Новый конфуз с американским президентом Джо Байденом, когда он после выступления в Сиэтле повернулся и протянул руку пустоте, активно обсуждают в интернете. Люди всерьёз опасаются за здоровье старого, больного человека с «ядерным чемоданчиком». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Деменция прогрессирует со скоростью гиперзвука, ещё два месяца назад он был более адекватный», — поделился наблюдением Евгений Игнатенко.

«И эти люди смеялись над Леонидом Ильичем и учили нас, как ковырять в носу… Мде…» — поделился мнением Павел Карасёв.

«Пипец… У нас Брежнев лучше был», — соглашается «Нетургенев».

»У меня язык не поворачивается назвать его президентом. Уже поставьте кого-нибудь, кто будет ему жать его руку», — призывает Ольга.

«Потусторонний советник у него», — предположил Виталий Тимошенко.

«Батюшки святы, скажите ему кто-нибудь, пусть запасается памперсами и сидит уже дома!» — прокомментировала видеофрагмент рукопожатия Байдена с пустотой Елена Черковская.

«Сколько можно мучить деда? Он не понимает, что уже стар, а они его не убирают. Какой с него лидер страны? Ему пора сидеть в кресле-качалке под пледиком и читать газетки, а он речи двигает», — соглашается Оксана.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«И все США спокойно смотрят на это, он же недееспособен уже», — считает Дмитрий.

«Америка и пустота», — описал ситуацию Олег Коморин.

«Есть книги «Ницше и пустота», «Чапаев и Пустота». Впору писать книгу «Байден и пустота», — поддерживает Серафима.

«С Гитлером поздоровался», — предположил Роман.

«Подставной управляемый, первый в мире зомби-президент», — считает Игорь.

«Отпустите дедушку к бабушке. Верните ему таблетки и отпустите домой», — предлагает Олег.

«И этот человек имеет доступ к ядерному чемоданчику», — иронизирует Андрей.

«Видимо, он видит кого-то, кого не видим мы. «Невидимые кураторы». И это серьезно», — считает Марина.

«Мне интересно, это один и тот же его воображаемый друг или их у него много?» — спрашивает Евангелина Ковалёва.

«Как всегда, после выступления благодарит своих вечных и бессменных спутников: Альцгеймера и Паркинсона», — иронизирует Д.

«Отнесите деда на кладбище», — шутит А.

«И смешно, и страшно. В мировой повестке нынче три клоуна: БОрис, Джо и Зеля», — рассуждает Виктор.

«Позор америкосам… каждый президент деградирует больше предыдущего! Следующим будет труп», — заметила Светлана.

«Байден — демонстрация того, что Америкой управляет не президент. Президент всего лишь говорящее «лицо»», — считает Наталья.

«Может, он прикалывается. С приходом Зеленского к власти президенты начали безудержно шутить. К примеру, если находиться долго рядом с шизофреником, формируется шизоподобное поведение. В общем, с кем поведешься, того и хлеб отбираешь», — предположила Нина.

«Не прикалывается. Его поведение абсолютно совпадает с поведением человека, страдающего болезнью Альцгеймера. Уж поверьте, я на таких насмотрелся. Как человека его действительно надо пожалеть. Вместо того чтобы окружить его заботой и содержать в тишине и покое, из больного старика пытаются выжать по максимуму. У них выборы на носу. И признавать свои ошибки демократы не хотят», — ответил Иван Шишкин.

«Главное, чтобы ночью, пока тянется за стаканом с водой — не нажал на кнопку ядерную… хотя, мне кажется, чемоданчик у него должны были давно забрать… от греха…» — иронизирует Денис Кучин.

Как сообщало ИА REGNUM, рукопожатие с пустотой Байден допускал и раньше. Аналогичным образом он поступил неделю назад в Северной Каролине. Трансляцию выступления вели ведущие телеканалы страны.

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