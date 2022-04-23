Красногорск, , 08:37 — REGNUM Первые 27 детей-сирот из ДНР привезены в Московскую область и устроены в российские семьи под временную опеку, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Дети распределены в 10 семей, проживающих в Домодедово, Богородске, Серпухове, Волоколамске, Чехове, Талдоме, и других городских округах области.

Семьи для этих детей подбирались с учетом состояния здоровья, обстоятельств, с необходимым опытом.

Первые дети-сироты, которые были устроены в российские семьи, ранее проживали в детских учреждениях на территории ДНР.