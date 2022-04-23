Ханты-Мансийск, , 08:34 — REGNUM В Югру специальным рейсом доставят благодатный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии.

Благодатный огонь Benoit Soubeyran

Благодатный огонь в Великую субботу 23 апреля привезёт из Иерусалима в Москву делегация фонда Андрея Первозванного, и планируют доставить его в Ханты – Мансийск и Сургут в день Светлого Христова Воскресения.

Встреча благодатного огня состоится 24 апреля в 16:00 (14:00 мск) в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска. К началу Великой Пасхальной вечерни огонь в собор доставит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, где его встретят духовенство городских приходов и верующие. Они зажгут лампады, и доставят огонь в храмы города.