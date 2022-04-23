Москва, , 08:31 — REGNUM Жителям России порекомендовали хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, гарантированной защиты от дефолта нет, но самый удобный способ обезопасить средства от нестабильности — «разложить по разным корзинам».

«Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», — передает его слова РИА Новости.

Последствия от возможного дефолта в РФ будут минимальными, так как у страны достаточно средств для погашения всех внешних долгов, добавил эксперт.

В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина исключила вероятность дефолта в России, так как в стране имеются все необходимые финансовые ресурсы.