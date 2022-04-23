Москва, 23 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Жителям России порекомендовали хранить сбережения в разных корзинах для защиты от дефолта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Как считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, гарантированной защиты от дефолта нет, но самый удобный способ обезопасить средства от нестабильности — «разложить по разным корзинам».

«Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», — передает его слова РИА Новости.

Последствия от возможного дефолта в РФ будут минимальными, так как у страны достаточно средств для погашения всех внешних долгов, добавил эксперт.

В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллинаисключила вероятность дефолта в России, так как в стране имеются все необходимые финансовые ресурсы.