Москва, , 08:28 — REGNUM О героических действиях заместителя командира полка по тылу майора Вячеслава Манахова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 23 апреля в Минобороны России.

Заместитель командира полка по тылу майор Вячеслав Манахов Минобороны России

Отмечается, что майор с момента начала спецоперации занимается тыловым обеспечением наступающих российских подразделений.

«С целью бесперебойного тылового обеспечения основных сил полка выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу полка на линию соприкосновения с силами националистов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Манахов в условиях повышенного риска для жизни и опасности в ходе передвижений российских автомобильных колонн обеспечил надежную организацию охраны перевозимых ими материальных ценностей на остановках и привалах, что способствовало успешному выполнению боевых и специальных задач ВС РФ. В общей сложности под руководством майора было совершено свыше 15 рейсов для снабжения российских войск.

«Также под непосредственным контролем Вячеслава проводились мероприятия по оказании помощи и содействию в восстановлении жизненно важных объектов в населенных пунктах, освобожденных от вооруженных формирований украинских боевиков», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира роты капитана Максима Шевченко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.