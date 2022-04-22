Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В преддверии Пасхи сотрудники МЧС России проверили соблюдение противопожарных правил в храмах Ростовской области. Тысячи православных верующих посетят богослужения 23 и 24 апреля, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

Булатова Екатерина ИА REGNUM В храме

Инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические мероприятия во всех 56 церквях и храмах Ростова-на-Дону. В частности, были проверены средства пожаротушения и эвакуационные выходы, обследована автоматическая пожарная сигнализация и прихрамовая территория.

В пасхальную ночь с 23 на 24 апреля сотрудники МЧС России будут дежурить в храмах вместе с добровольцами, сотрудниками правоохранительных органов и казачьими дружинами.

Жителей Ростовской области призвали строго соблюдать правила безопасности при посещении церквей и храмов.