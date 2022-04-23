Ростов-на-Дону, , 08:23 — REGNUM Понтонный мост на остров Зелёный в Ростове-на-Дону откроют на неделю раньше запланированного срока. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ворошиловский мост через реку Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«С 25 апреля понтонный мост на остров Зелёный будет введен в эксплуатацию. <…> В настоящее время мост прошел техническое освидетельствование государственной инспекцией по маломерным судам и допущен к эксплуатации», — пояснил он.

Наведение наплавного моста началось 12 апреля. Были сформированы 18 понтонных звеньев и ограждения, подключены элементы заземления, молниезащиты и электроосвещения, завершено благоустройство прилегающей территории.

Понтонная переправа будет доступна в круглосуточном режиме на безвозмездной основе до середины ноября.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось об открытии понтонной переправы через реку Дон в створе улицы 29-я линия к 1 мая.

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