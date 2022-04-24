На комбинате в Оренбуржье произошёл взрыв, есть погибшие
В Оренбуржье после трагедии на Гайском горно-обогатительном комбинате проводятся проверочные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Нарушение техники безопасности при пиротехнических работах и недостоверные данные приборов-газоанализаторов рассматривается в числе основных версий взрыва.
СКР возбудил уголовное дело.
В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих сотрудников Гайского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Читайте подробнее: СКР возбудил уголовное дело после гибели рабочих в Оренбуржье
Руководство Гайского ГОКа прокомментировало гибель рабочих. На телах людей нет повреждений.
Руководство Гайского ГОКа не подтвердило информацию о взрыве на предприятии и об эвакуации рабочих, которую ранее распространила прокуратура.
Руководство Гайского ГОКа не подтверждает информацию о взрыве на предприятии и о последующей эвакуации сотрудников. Об этом сообщили журналистам на предприятии.
Подробности в материале: На Гайском ГОКе не подтвердили информацию об эвакуации и взрыве
На месте происшествия работают горноспасатели. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам, заявляют на предприятии.
Также руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и обещает оказать им необходимую помощь.
Отметим, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Виновным может грозить до семи лет заключения.
Сигнал о случившемся поступил 23 апреля в 8:48 утра: взрыв произошел, когда рабочие поднимались со смены на глубине 1205 метров. Три человека скончались — Старых Михаил Евгеньевич, Утарбаев Гарифула Валилович и Стихин Вячеслав Сергеевич.
«Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией», — прокомментировала пресс-служба Гайского ГОКа.
Цитата «КП».
Из шахты рудника самостоятельно вышли 88 человек, спасатели эвакуировали пострадавших для оказания реанимационной помощи. В 10:38 по местному времени медицинская служба констатировала смерть троих пострадавших, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
На месте происшествия проведено заседание межведомственного оперативного штаба. По поручению губернатора Дениса Паслера в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области проведено рабочее совещание под руководством первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина.
Всего к реагированию на происшествие привлечено 47 человек и 15 единиц техники, сообщает МЧС.
С семьями погибших работают психологи.
По поручению губернатора Дениса Паслера семьям окажут необходимую помощь социальные службы, администрация Гая, а также Гайский ГОК.
С родственниками рабочих, погибших на Гайском ГОКе в Оренбуржье, работают психологи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Читайте подробнее: Семьям погибших на Гайском ГОКе в Оренбуржье оказывают помощь
Руководство Гайского ГОКа окажет необходимую помощь родственникам троих горняков, которые погибли утром 23 апреля. Об этом сообщили корреспонденту РЕ на предприятии.
«Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и окажет им необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Руководство Гайского ГОКа окажет помощь семьям погибших горняков
Работы на руднике в Оренбуржье приостановили.
Рабочие могли отравиться газом, считают в Ростехнадзоре.
Погибшие на Гайском ГОКе в Оренбургнской области рабочие могли отравиться газом. Об этом в своём телеграм-канале написал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
Ранее об этом: Погибшие на Гайском ГОКе рабочие могли отравиться газом — Ростехнадзор