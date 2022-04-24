В Оренбургской области на Гайском горно-обогатительном комбинате произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Трагедия произошла утром 23 апреля во время горно-взрывных работ на глубине 1,2 км. По предварительным данным, сдетонировало взрывчатое вещество. Погибли три человека. 88 рабочих эвакуировали. Прокуратура проводит проверку.

tiburi Взрыв

09:02 23.04.2022 В Оренбуржье после трагедии на Гайском горно-обогатительном комбинате проводятся проверочные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

09:02 23.04.2022 Нарушение техники безопасности при пиротехнических работах и недостоверные данные приборов-газоанализаторов рассматривается в числе основных версий взрыва.

09:02 23.04.2022 СКР возбудил уголовное дело.

09:10 23.04.2022 В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих сотрудников Гайского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает Следственный комитет России. Читайте подробнее: СКР возбудил уголовное дело после гибели рабочих в Оренбуржье

09:14 23.04.2022 Руководство Гайского ГОКа прокомментировало гибель рабочих. На телах людей нет повреждений.

09:15 23.04.2022 Руководство Гайского ГОКа не подтвердило информацию о взрыве на предприятии и об эвакуации рабочих, которую ранее распространила прокуратура.

09:34 23.04.2022 Руководство Гайского ГОКа не подтверждает информацию о взрыве на предприятии и о последующей эвакуации сотрудников. Об этом сообщили журналистам на предприятии. Подробности в материале: На Гайском ГОКе не подтвердили информацию об эвакуации и взрыве

09:37 23.04.2022 На месте происшествия работают горноспасатели. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам, заявляют на предприятии.

09:38 23.04.2022 Также руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и обещает оказать им необходимую помощь.

09:41 23.04.2022 Отметим, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Виновным может грозить до семи лет заключения.

09:44 23.04.2022 Сигнал о случившемся поступил 23 апреля в 8:48 утра: взрыв произошел, когда рабочие поднимались со смены на глубине 1205 метров. Три человека скончались — Старых Михаил Евгеньевич, Утарбаев Гарифула Валилович и Стихин Вячеслав Сергеевич. «Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией», — прокомментировала пресс-служба Гайского ГОКа. Цитата «КП».

10:01 23.04.2022 Из шахты рудника самостоятельно вышли 88 человек, спасатели эвакуировали пострадавших для оказания реанимационной помощи. В 10:38 по местному времени медицинская служба констатировала смерть троих пострадавших, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

10:02 23.04.2022 На месте происшествия проведено заседание межведомственного оперативного штаба. По поручению губернатора Дениса Паслера в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области проведено рабочее совещание под руководством первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина.

10:02 23.04.2022 Всего к реагированию на происшествие привлечено 47 человек и 15 единиц техники, сообщает МЧС.

10:03 23.04.2022 С семьями погибших работают психологи.

10:03 23.04.2022 По поручению губернатора Дениса Паслера семьям окажут необходимую помощь социальные службы, администрация Гая, а также Гайский ГОК.

10:11 23.04.2022 С родственниками рабочих, погибших на Гайском ГОКе в Оренбуржье, работают психологи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Читайте подробнее: Семьям погибших на Гайском ГОКе в Оренбуржье оказывают помощь

11:11 23.04.2022 ПАО «Гайский ГОК». ООО «УГМК-Холдинг».

11:32 23.04.2022 Руководство Гайского ГОКа окажет необходимую помощь родственникам троих горняков, которые погибли утром 23 апреля. Об этом сообщили корреспонденту РЕ на предприятии. «Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и окажет им необходимую помощь», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Руководство Гайского ГОКа окажет помощь семьям погибших горняков

12:18 23.04.2022 Работы на руднике в Оренбуржье приостановили.

13:19 23.04.2022 Промышленная площадка подземного рудника. ПАО «Гайский ГОК».

15:11 23.04.2022 Рабочие могли отравиться газом, считают в Ростехнадзоре.

15:26 23.04.2022 Погибшие на Гайском ГОКе в Оренбургнской области рабочие могли отравиться газом. Об этом в своём телеграм-канале написал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. Ранее об этом: Погибшие на Гайском ГОКе рабочие могли отравиться газом — Ростехнадзор