Владивосток, , 08:23 — REGNUM На главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке после выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Ижора». Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ТОФ.

БПК «Адмирал Пантелеев» U.S. Navy

В дальнем походе «Адмирал Пантелеев» выполнял задачи и проводил тренировки по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также отработал ряд других учений.

пресс-служба ТОФ «На переходе морем экипажем БПК «Адмирал Пантелеев» был отработан комплекс корабельных тренировок, в том числе проведены два учения по противовоздушной обороне. В ходе учений в Южно-Китайском море личный состав отработал алгоритм действий по отражению авиаудара по кораблю бомбардировщиком условного противника».

В ходе учений ПВО в Восточно-Китайском море экипаж БПК прикрыл от ракеты условного противника танкер «Ижора».

Во время похода также были отработаны различные задачи экипажем базирующегося на борту БПК вертолёта Ка-27ПС морской авиации ТОФ и проведены учения по пополнению запасов корабля с танкера траверзным способом на ходу в море.

Как сообщало ИА REGNUM, из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Ижора».

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