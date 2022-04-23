Во Владивосток из похода в АТР вернулся БПК «Адмирал Пантелеев»
Владивосток, 23 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. На главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке после выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Ижора». Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ТОФ.
В дальнем походе «Адмирал Пантелеев» выполнял задачи и проводил тренировки по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также отработал ряд других учений.
В ходе учений ПВО в Восточно-Китайском море экипаж БПК прикрыл от ракеты условного противника танкер «Ижора».
Во время похода также были отработаны различные задачи экипажем базирующегося на борту БПК вертолёта Ка-27ПС морской авиации ТОФ и проведены учения по пополнению запасов корабля с танкера траверзным способом на ходу в море.
Как сообщало ИА REGNUM, из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Ижора».