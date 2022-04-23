Гонконг, Китай, 23 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Решение разрешить с 1 мая въезд в Гонконг для туристов из других стран приняли власти города, сообщается на сайте гонконгского правительства.

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По прибытии путешественники должны будут предъявить сертификат о вакцинации от СOVID-19, а также справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Кроме того, туристов обяжут сдать антиген-тест и на семь суток отправят на карантин в отеле.

Запрет на въезд в Гонконг для нерезидентов действует с 25 марта 2020 года. В апреле было сделано исключение для путешественников из девяти стран, включая США и Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля министерство здравоохранения Парагвая разрешило въезд в страну иностранцам, не имеющим сертификат о прививке от коронавирусной инфекции.