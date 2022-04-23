Ростов-на-Дону, , 08:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоится суд по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погиб ребёнок. Перед судом предстанет водитель грузового автомобиля, сообщили ИА REGNUM в донской прокуратуре.

Уголовное дело

Следователи полагают, что водитель «КамАЗа» в нарушение правил дорожного движения не снизил скорость и не остановился перед пешеходным переходом. Заметив на «зебре» пешеходов, он постарался избежать ДТП, но, выехав на тротуар, сбил семилетнего мальчика. Ребёнок скончался на месте аварии.

Прокуратура Пролетарского района утвердила обвинительное заключение в отношении водителя. Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИА REGNUM напоминает, что ДТП случилось примерно в 17:40 мск 2 февраля на проспекте 40-лет Победы. Водитель автомобиля «КамАЗ» сбил насмерть мальчика, переходившего дорогу вместе с сестрой и тётей. 12-летняя девочка с женщиной не пострадали.

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