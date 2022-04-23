Москва, 23 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. О героических действиях командира роты капитана Максима Шевченко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 23 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир роты капитан Максим Шевченко

Уточняется, что группа российских военных под командованием капитана должна была уничтожить диверсионно-разведывательную группу украинских нацистов, действующую в районе. Выдвинувшись для выполнения задачи в ночное время группа ВС РФ выявили приближение киевских боевиков в составе численностью более 20 человек.

«Благодаря высокому уровню тактической выучки Максима Шевченко группой российских военнослужащих в скоротечном бою был уничтожен командир диверсионно-разведывательной группы и девять националистов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что остатки нацистов в отсутствие своего уничтоженного командира стали отступать, бросая раненых, однако российские военные продолжили наступление, после чего часть боевиков была ликвидирована, а остальные бросили оружие и сдались.

«В результате мужественных действий капитана Максима Шевченко деятельность диверсионной группы украинских националистов была пресечена, а сдавшиеся в плен радикалы дали важную информацию о местоположении штаба, координирующего их действия. При этом потерь среди личного состава в группе Максима Шевченко допущено не было», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях начальника филиала военного госпиталя майора медицинской службы Роберта Байрамбекова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.